Auxerre racontée aux enfants – Visite guidée Départ de l’office de tourisme Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Yonne

Auxerre racontée aux enfants – Visite guidée Départ de l’office de tourisme, 12 juillet 2023, Auxerre . Auxerre racontée aux enfants – Visite guidée 7 Place de l’Hôtel de Ville Départ de l’office de tourisme Auxerre Yonne Départ de l’office de tourisme 7 Place de l’Hôtel de Ville

2023-07-12 – 2023-07-12

Départ de l’office de tourisme 7 Place de l’Hôtel de Ville

Auxerre

Yonne 3 3 EUR Et si les enfants devenaient des explorateurs le temps d’une visite ? Suivez le guide et assurément petits et grands deviendront incollables sur Auxerre et son histoire ! Visite conseillée à partir de 6 ans, accompagnement d’un adulte obligatoire. +33 3 86 52 06 19 https://www.ot-auxerre.fr/ Départ de l’office de tourisme 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre

dernière mise à jour : 2023-02-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu Auxerre Adresse Auxerre Yonne Départ de l'office de tourisme 7 Place de l'Hôtel de Ville Ville Auxerre lieuville Départ de l'office de tourisme 7 Place de l'Hôtel de Ville Auxerre Departement Yonne

Auxerre Auxerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre /

Auxerre racontée aux enfants – Visite guidée Départ de l’office de tourisme 2023-07-12 was last modified: by Auxerre racontée aux enfants – Visite guidée Départ de l’office de tourisme Auxerre 12 juillet 2023 7 Place de l'Hôtel de Ville Départ de l'office de tourisme Auxerre Yonne Départ de l'office de tourisme Auxerre Yonne

Auxerre Yonne