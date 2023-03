Auxerre fête la Saint-Patrick !, 17 mars 2023, Auxerre .

Auxerre fête la Saint-Patrick !

2023-03-17 17:00:00 – 2023-03-17 23:00:00

EUR Au programme : des contes et légendes celtiques, des concerts animés par les groupes Celtifort’Air et les Churchfitters, des food trucks (théâtre des saveurs et Adé Fabrik) et bien sur, des brasseurs de la région !

Venez vibrer au son de la musique celtique, rêver en écoutant les plus belles légendes de la verte Erin et venez profiter des meilleures bières Bourguignonnes !

