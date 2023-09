Première promotion Lucie Randoin dans les locaux de l’université de Bourgogne Campus Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Première promotion Lucie Randoin dans les locaux de l'université de Bourgogne Campus Auxerre, 24 septembre 2023 09:30, Auxerre

Une première année de médecine a été installée par le Département de l'Yonne grâce au portage politique de son vice-président en charge de la santé, Gilles Pirman.

A la suite de l'inauguration de la promotion Lucie Randoin qui s'est déroulée le jeudi 21 septembre 2023, dans les locaux de l'université de Bourgogne à Auxerre, l'installation de la première année de médecine a été initiée par le Département de l'Yonne grâce au portage politique de son vice-président en charge de la santé, Gilles Pirman.

