Auxerre audio-guidée dans votre smartphone Auxerre, 1 août 2022, Auxerre.

Auxerre audio-guidée dans votre smartphone

Auxerre Auxerre Yonne

2022-08-01 – 2022-12-31

Auxerre

Yonne

Muni de votre smartphone ou de votre tablette, découvrez Auxerre gratuitement en suivant les commentaires audio-guidés !

Cette visite riche en informations et pointée d’anecdotes vous fera apprécier les charmes de notre ville :

– Cadet Roussel et ses trois maisons,

– les quartiers touristiques,

– l’abbaye Saint-Germain et ses fresques carolingiennes (les plus anciennes de France),

– la cathédrale Saint-Etienne et ses vitraux magnifiques,

– le Clos de la Chaînette, ce vignoble qui se trouve au milieu de la ville,

– les maisons à pans de bois et les rues à pavés qui font le charme du centre-ville… Bref, tout y est !

Téléchargez gratuitement l’application mobile « Géo Découvertes » sur l’Apple Store ou « Géo Audioguides » sur Androïd et tapez Auxerre dans le moteur de recherche… puis laissez-vous guider !

ou vous pouvez aussi consulter la visite depuis votre ordinateur.

Auxerre

dernière mise à jour : 2022-08-21 par