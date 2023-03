Auxerre au temps des mariniers Office de tourisme d’Auxerre Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Yonne

Auxerre au temps des mariniers Office de tourisme d’Auxerre, 9 avril 2023, Auxerre . Auxerre au temps des mariniers 7 Place de l’Hôtel de Ville Office de tourisme d’Auxerre Auxerre Yonne Office de tourisme d’Auxerre 7 Place de l’Hôtel de Ville

2023-04-09 – 2023-04-09

Office de tourisme d’Auxerre 7 Place de l’Hôtel de Ville

Auxerre

Yonne 5 5 EUR Amis voyageurs approchez et venez découvrir Auxerre et ses travailleurs acharnés, les mariniers. Déambulez à travers leur quartier et écoutez l’histoire de leur compagne de route, la rivière Yonne. info@ot-auxerr.fr +33 3 86 52 06 19 https://www.ot-auxerre.fr/ Office de tourisme d’Auxerre 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu Auxerre Adresse Auxerre Yonne Office de tourisme d'Auxerre 7 Place de l'Hôtel de Ville Ville Auxerre Departement Yonne Lieu Ville Office de tourisme d'Auxerre 7 Place de l'Hôtel de Ville Auxerre

Auxerre Auxerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre /

Auxerre au temps des mariniers Office de tourisme d’Auxerre 2023-04-09 was last modified: by Auxerre au temps des mariniers Office de tourisme d’Auxerre Auxerre 9 avril 2023 7 Place de l'Hôtel de Ville Office de tourisme d'Auxerre Auxerre Yonne Office de tourisme d'Auxerre Auxerre Yonne

Auxerre Yonne