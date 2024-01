Daphné Dauvillier in Situ. Auxerre, vendredi 1 mars 2024.

Daphné Dauvillier in Situ. Auxerre Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 21:00:00

fin : 2024-03-01

Kaléidoscope de dix portraits de femmes, de 1914 à nos jours, qui s’ancrent dans leur époque et touchent à l’universel. Vous y croiserez peut-être vos amies d’enfance, vos mères, vos sœurs, vos épouses, des femmes ordinaires. Elles affrontent les tempêtes de la vie et en ressortent réparées, souriantes, libérées et toujours debout !

in Situ. 28 Rue du Pont

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté insitu.auxerre@gmail.com



