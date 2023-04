Un marais au fil de l’eau Saint-Côme-du-Mont, 25 juin 2023, Auxais.

L’Espace Naturel Sensible d’Auxais est une zone tourbeuse à la biodiversité riche.

Découvrez la faune et la flore de ce site remarquable accompagné par un agent du Conseil Départemental et un agent du Parc naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin..

2023-06-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-25 12:00:00. .

Saint-Côme-du-Mont

Auxais 50500 Manche Normandie



The Sensitive Natural Area of Auxais is a peaty area with a rich biodiversity.

Discover the fauna and flora of this remarkable site accompanied by an agent of the Conseil Départemental and an agent of the Parc naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin.

El Espacio Natural Sensible de Auxais es una zona turbera con una rica biodiversidad.

Descubra la fauna y la flora de este notable paraje acompañado por un agente del Conseil Départemental y un agente del Parc naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin.

Der Espace Naturel Sensible d’Auxais ist ein Torfmoorgebiet mit reicher Artenvielfalt.

Entdecken Sie die Fauna und Flora dieses bemerkenswerten Gebietes, begleitet von einem Mitarbeiter des Departementsrates und einem Mitarbeiter des Regionalen Naturparks der Sümpfe von Cotentin und Bessin.

