Lot-et-Garonne Cocumont Une fête pour célébrer le vin, la gastronomie & la convivialité. Avec :

des producteurs viticoles rassemblés autour d’un stand de dégustation.

des vignerons indépendants ravis de faire (re)découvrir la qualité des vins d’ici.

un marché de producteurs et une animation musicale.

Une fête pour célébrer le vin, la gastronomie & la convivialité. des producteurs viticoles rassemblés autour d'un stand de dégustation des vignerons indépendants ravis de faire (re)découvrir la qualité des vins d'ici un marché de producteurs et une animation musicale. +33 5 53 20 74 46

