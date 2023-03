[Rendez-vous d’Exception] Découvrir une Maison de thé et autres curiosités artistiques Aux Verdures Aux Verdures Paris Catégorie d’Évènement: Paris

[Rendez-vous d’Exception] Découvrir une Maison de thé et autres curiosités artistiques Aux Verdures Aux Verdures, 31 mars 2023, Paris. [Rendez-vous d’Exception] Découvrir une Maison de thé et autres curiosités artistiques Aux Verdures Vendredi 31 mars, 11h00, 14h30 Aux Verdures A l’occasion d’un Rendez-vous d’Exception durant les JEMA, Aux Verdures ouvre ses portes à celles et ceux qui souhaitent découvrir un appartement entièrement dédié aux métiers d’art et à l’art contemporain. On y découvre quelques pièces de la Collection Les MétamorFoses : une collection d’upcycling artistique et de valorisation des métiers d’art. Les oeuvres ont été créées à partir de matières imparfaites confiées majoritairement par des Entreprises du Patrimoine vivant.

Entourée de tapisseries de la Manufacture d’Aubusson Robert Four, La Maison de thé créée par Shinsuke Kawahara est une des pièces principales créées dans la collection Les MétamorFoses.

Rencontre entre la culture japonaise et la culture française, la pièce nous fait découvrir le travail hors pair des vitraillistes et des ébénistes français qui nous transportent dans un monde asiatique.

D’autres pièces des MétamorFoses créées par des artistes et designers comme Constance Guisset, François Azambourg, Aude Lechère se marient harmonieusement avec la collection permanente de Patricia Racine, la Maîtresse des lieux et Directrice Artistique de la Manufacture d’Aubusson Robert Four. Dates des Rendez-vous d’Exception : vendredi 31 mars 11h à 12h30

14h30 à 16h Conditions de réservation : Réservez votre place par mail : contact@patricia-racine.com

La visite est adaptée à partir de 12 ans Aux Verdures 23 rue des Martyrs Paris 75009 Quartier de Clignancourt Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@patricia-racine.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T11:00:00+02:00 – 2023-03-31T12:30:00+02:00

2023-03-31T14:30:00+02:00 – 2023-03-31T16:00:00+02:00 upcycling métiers d’art Shinsuke Kawahara

