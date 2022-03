Aux sources des Grandes Eaux de Versailles Office de Tourisme de Versailles

le samedi 16 avril à 17:00

Partez sur les traces des réservoirs du quartier Notre-Dame et jusqu’à ceux de la butte Montbauron et découvrez les différents réseaux hydrauliques exploités et l’ingéniosité des savants qui gravitaient autour du roi ! Découvrez les installations hydrauliques conçues sous Louis XIV dans la ville de Versailles ! Pour alimenter les fontaines des jardins du château, le Roi-Soleil a fait réaliser des travaux extraord… Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

2022-04-16T17:00:00 2022-04-16T18:30:00

