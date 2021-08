Nantes Centre d'Histoire du Travail de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Aux sources de l’histoire ouvrière et paysanne Centre d’Histoire du Travail de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

le samedi 18 septembre à 14:00

Depuis quarante ans, le Centre d’histoire du travail conserve et valorise les archives du mouvement ouvrier et paysan de la Loire-Atlantique. Tracts, affiches, notes de réunion, photographies sont de précieux matériaux pour celles et ceux qui s’intéressent à l’histoire ouvrière et paysanne locale, si singulière.

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Visite de la bibliothèque et magasins d’archives du Centre d’histoire du travail, présentation de documents anciens. Centre d’Histoire du Travail de Nantes 2 bis boulevard Léon Bureau 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00

