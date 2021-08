Aux sources de la couleur. L’atelier de teinture des Gobelins Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,auditorium, 7 octobre 2021, Paris.

Aux sources de la couleur. L’atelier de teinture des Gobelins

du jeudi 7 octobre au vendredi 8 octobre à Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, auditorium

Si le nom même de la manufacture nationale des Gobelins vient de celui de Jehan Gobelin, l’installation et la réorganisation de l’atelier de teinture sont dues à Colbert. S’étant établi non loin de la Bièvre dont les eaux étaient réputées pour leurs qualités tinctoriales, J. Gobelin, teinturier originaire de Reims, crée un atelier au milieu du XVe siècle ; ses descendants, experts dans l’art de la teinture des laines en écarlate de Venise, acquièrent bientôt de vastes terrains donnant sur la Bièvre et y bâtissent de vastes ateliers. Henri IV les loue et y fait installer des ateliers de tapisserie. En 1662, Colbert rachète la propriété pour la Couronne, regroupe et place les différents ateliers sous la direction de Charles Le Brun. Pour réorganiser l’atelier de teinture, Le Brun fait appel à un maître teinturier hollandais, Josse Kerchove. Depuis cette époque, l’atelier de teinture des Gobelins, qui est le plus ancien atelier de teinture européen ayant une activité ininterrompue depuis sa fondation, est resté à la même place au sein de l’enclos des Gobelins, au nord de la chapelle. C’est cette riche histoire diachronique et pluridisciplinaire que proposent ces journées d’études, les premières consacrées à l’atelier de teinture des Gobelins dans le long temps de son histoire. S’appuyant sur des sources inédites ou éclairées d’une problématique nouvelle, ces journées d’études ont vocation à renouveler l’état des connaissances sur l’atelier de teintures. **En partenariat avec le Mobilier national, les Archives nationales et l’École nationale supérieure des arts décoratifs .** **Comité d’organisation** Muriel Barbier (Mobilier national), Marc Bayard (Mobilier national), Clément Bottier (designer textile et couleur), Hélène Cavalié (Mobilier national), Clémence Lescuyer (Archives nationales), Marie-Hélène Massé-Bersani (Mobilier national), Alexia Raimondo (Archives nationales), Isabelle Rodier (ENSAD), Marie-Anne Sarda (INHA) **Comité scientifique** Muriel Barbier (Mobilier national), Anne-Laure Carré (Conservatoire national des arts et métiers), Claude Coupry (CNRS), Clémence Lescuyer (Archives nationales), Marie- Anne Sarda (INHA), Charlotte Ribeyrol (Sorbonne-Université) **Programme de recherche** « Colorants et textiles de 1850 à nos jours » (domaine Histoire et théorie de l’histoire de l’art et du patrimoine, sous la direction de Marie-Anne Sarda) _______ **Informations pratiques** 7 et 8 octobre INHA, galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein

Journée d’études

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,auditorium 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs Paris Paris 2e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T09:00:00 2021-10-07T18:00:00;2021-10-08T09:00:00 2021-10-08T18:00:00