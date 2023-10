Saison musicale Aux Sons des Collines Aux Sons des Collines Urville, 14 octobre 2023, Urville.

Urville,Calvados

Retrouvez ici la 3ème édition d’Aux Sons des Collines : une programmation éclectique composée de 8 concerts organisés sur l’ensemble du territoire Cingal-Suisse Normande.

Samedi 16 septembre 2023 : S. Kiani et la sonate pour l’eau et le vente – LA POMMERAYE

Samedi 14 octobre 2023 : La Mouette Muette (spectacle pour enfants) – URVILLE

Samedi 13 avril 2024 : Ensemble caravage (musique de chambre) – ST-REMY-SUR-ORNE

Samedi 18 mai 2024 : Y. Zekri et J-C Masson (performance pour alto et danse) – THURY-HARCOURT-LE-HOM

Samedi 25 mai 2024 : Viking Cellos quartet (Quatuor de violoncellistes) – BRETTEVILLE-SUR-LAIZE

Mercredi 5 juin 2024 : Y. Henry et B. Fossey (spectacle franco-polonais, 80eme Anniversaire de la Bataille de Normandie) – BRETTEVILLE-SUR-LAIZE

Samedi 22 juin 2024 : Tango équestre (danse, violoncelle et spectacle équestre) – LA POMMERAYE

Tarifs : 12€ par personne – Gratuit pour les moins de 12 ans

Abonnement (6 dates) 50€

Tarif spécial La Mouette Muette 6€ (gratuit moins de 3 ans).

2023-10-14 18:30:00 fin : 2023-10-14 . .

Aux Sons des Collines Lieux différents par date

Urville 14190 Calvados Normandie



Here’s the 3rd edition of Aux Sons des Collines: an eclectic program of 8 concerts organized throughout the Cingal-Suisse Normande region.

Saturday, September 16, 2023: S. Kiani and the Sonata for Water and Wind – LA POMMERAYE

Saturday, October 14, 2023: La Mouette Muette (children’s show) – URVILLE

Saturday, April 13, 2024: Ensemble caravage (chamber music) – ST-REMY-SUR-ORNE

Saturday, May 18, 2024: Y. Zekri et J-C Masson (performance for viola and dance) – THURY-HARCOURT-LE-HOM

Saturday, May 25, 2024: Viking Cellos quartet – BRETTEVILLE-SUR-LAIZE

Wednesday, June 5, 2024: Y. Henry and B. Fossey (Franco-Polish show, 80th anniversary of the Battle of Normandy) – BRETTEVILLE-SUR-LAIZE

Saturday June 22, 2024: Tango équestre (dance, cello and equestrian show) – LA POMMERAYE

Price: 12? per person – Free for under-12s

Subscription (6 dates) 50?

La Mouette Muette special rate 6? (free for under-3s)

Esta es la 3ª edición de Aux Sons des Collines: un programa ecléctico de 8 conciertos en toda la región de Cingal-Suisse Normande.

Sábado 16 de septiembre de 2023: S. Kiani y la Sonata para agua y viento – LA POMMERAYE

Sábado 14 de octubre de 2023: La Mouette Muette (espectáculo infantil) – URVILLE

Sábado 13 de abril de 2024: Ensemble caravage (música de cámara) – ST-REMY-SUR-ORNE

Sábado 18 de mayo de 2024: Y. Zekri et J-C Masson (espectáculo para viola y danza) – THURY-HARCOURT-LE-HOM

Sábado 25 de mayo de 2024: Viking Cellos quartet – BRETTEVILLE-SUR-LAIZE

Miércoles 5 de junio de 2024: Y. Henry y B. Fossey (espectáculo franco-polaco, 80 aniversario de la batalla de Normandía) – BRETTEVILLE-SUR-LAIZE

Sábado 22 de junio de 2024: Tango équestre (espectáculo de danza, violonchelo y equitación) – LA POMMERAYE

Precios: 12? por persona – Gratis para menores de 12 años

Abono (6 fechas) 50?

Tarifa especial para La Mouette Muette 6? (gratis para menores de 3 años)

Hier finden Sie die dritte Ausgabe von Aux Sons des Collines: ein eklektisches Programm mit 8 Konzerten, die im gesamten Gebiet Cingal-Suisse Normande organisiert werden.

Samstag, 16. September 2023: S. Kiani und die Sonate für Wasser und Verkauf – LA POMMERAYE

Samstag, 14. Oktober 2023 : La Mouette Muette (Schauspiel für Kinder) – URVILLE

Samstag, 13. April 2024: Ensemble caravage (Kammermusik) – ST-REMY-SUR-ORNE

Samstag, 18. Mai 2024: Y. Zekri und J-C Masson (Performance für Viola und Tanz) – THURY-HARCOURT-LE-HOM

Samstag, 25. Mai 2024: Viking Cellos quartet (Cellistenquartett) – BRETTEVILLE-SUR-LAIZE

Mittwoch, 5. Juni 2024: Y. Henry and B. Fossey (französisch-polnisches Schauspiel, 80. Jahrestag der Schlacht um die Normandie) – BRETTEVILLE-SUR-LAIZE

Samstag, 22. Juni 2024: Tango équestre (Tanz, Cello und Pferdeshow) – LA POMMERAYE

Eintrittspreise: 12? pro Person – Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

Abonnement (6 Termine) 50?

Sonderpreis La Mouette Muette 6? (kostenlos für Kinder unter 3 Jahren)

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité