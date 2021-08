Toulouse Jardins du Muséum Haute-Garonne, Toulouse Aux sciences citoyens! Jardins du Muséum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

La journée « Aux sciences citoyen.nes », portée par l’association les Petits Débrouillards, aborde de manière ludique et pédagogique les problématiques de la transition écologique. De nombreux ateliers, animations et expositions tout au long de la journée pour les petits et les grands. En partenariat avec **les Petits Débrouillards**

Accès libre et gratuit

Une journée pour aborder de manière ludique et pédagogique les problématiques de la transition écologique.

2021-09-05T10:00:00 2021-09-05T18:00:00

