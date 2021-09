Nantes Nantes - La Bottière Loire-Atlantique, Nantes Aux saveurs d’Annaba Nantes – La Bottière Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Aux saveurs d’Annaba Nantes – La Bottière, 19 septembre 2021, Nantes. Aux saveurs d’Annaba

Nantes – La Bottière, le dimanche 19 septembre à 10:30

La communauté des Hérons vous invite à découvrir l’association Smile is Life et le travail incroyable que fournissent Ouafa et Djamel au sein de leur quartier. L’occasion pour vous de découvrir la ville d’Annaba à travers saveurs et témoignages. Lors de cet atelier, vous aurez l’opportunité d’apprendre à cuisiner différentes spécialités culinaires d’Annaba puis déguster chaleureusement les mets préparés.

Sur inscription

Découvrez les délices d’Annaba et venez rencontrer notre cheffe Ouafa Nantes – La Bottière 147 Rte de Sainte-Luce, 44300 Nantes Nantes Doulon – Bottière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Nantes - La Bottière Adresse 147 Rte de Sainte-Luce, 44300 Nantes Ville Nantes lieuville Nantes - La Bottière Nantes