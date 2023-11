Exposition-concours : La forêt des petits lutins Aux Remparts Rouffach, 9 décembre 2023, Rouffach.

Rouffach,Haut-Rhin

Entrez dans l’univers magique de Noël ! Les enfants des écoles de la communauté de communes vous ont réservés leurs plus beaux sapins de Noël. Vous serez mis à contribution pour départager les sapins en votant !.

2023-12-09 fin : 2024-01-07 18:00:00. 0 EUR.

Aux Remparts

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est



Enter the magical world of Christmas! Children from schools in the communauté de communes have reserved their most beautiful Christmas trees for you. You’ll be asked to help decide which tree to vote for!

¡Entra en el mundo mágico de la Navidad! Los niños de las escuelas de la Communauté de Communes han reservado para ti sus árboles de Navidad más bonitos. Tú puedes ayudar a decidir por qué árbol votar

Treten Sie ein in die magische Welt von Weihnachten! Die Kinder der Schulen des Gemeindeverbands haben ihre schönsten Weihnachtsbäume für Sie reserviert. Sie sind gefordert, die Bäume durch Ihre Stimme zu entscheiden!

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach