Aux Quatre Coins du Mot La Charité-sur-Loire, 25 mai 2022, La Charité-sur-Loire.

Aux Quatre Coins du Mot La Charité-sur-Loire

2022-05-25 – 2022-05-29

La Charité-sur-Loire Nièvre

Depuis 2005, le temps d’un long week-end printanier, La Charité-sur-Loire devient la capitale du mot, sous toutes ses formes. Chaque année certains mots y résonnent plus que d’autres. En 2022, c’est le gai savoir qui sera notre fil rouge. Il évoque tout ce que les verbes « transmettre » et « partager » ont de joyeux, de profond, de positif et de nourricier. Il sera question de filiation et de mémoire, de traduction et de jeux de mots, de traditions orales et de paroles d’aujourd’hui.

Quatre jours pour permettre à chacun de piocher selon ses goûts et ses envies ; à voir et à entendre bien sûr, mais aussi à faire avec plein d’opportunités pour tous de participer, de se lancer, d’essayer… avec plaisir.

Retrouvez-les aux quatre coins du mot : François et Valentin Morel, Capitaine Alexandre, Monica Fantini, Benjamin Guillard et Fabcaro, Emmanuelle Lambert et Anne Pauly, Idriss et Vincent Roca, Thierry Paquot et Gilles David, L’Ouscrapo, Rézo’nances, les « centenaires » Molière, Raymond Devos et Boby Lapointe, et bien d’autres…

communication@citedumot.fr +33 3 86 57 99 40 https://citedumot.fr/aux-quatre-coins-du-mot/

