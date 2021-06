Aux Puces Superphoniques – Par le Bric à Brac Orchestra La Clayette, 23 juin 2021-23 juin 2021, La Clayette.

Aux Puces Superphoniques – Par le Bric à Brac Orchestra 2021-06-23 – 2021-06-23

La Clayette 71800

EUR Aux Puces Superphoniques est un spectacle familial à ne rater sous aucun prétexte car

– c’est le retour du spectacle vivant sur le devant de la scène,

– cette création est ingénieuse, les artistes ont créé une machine musicale à partir de matériaux de récup

– le spectacle est drôle

– et musicalement envoutant

Pitch : Dans un cabaret de bric, ou un concert de broc, Octave et Domi partagent leur vision sensible sur le monde, avec humour des objets et amour des mots (à moins que ce ne soit l’inverse). Un spectacle qui hume le café frais et qui sent la mécanique méta-empirique.

Un véritable opus superphonique !

