Vendredi 26 novembre, 20h30 ACOUSTIC LADYLAND * Un trio acoustique de musiciennes avec du folk sous les doigts, du groove dans les voix,pour un répertoire de covers anglophones et éclectiques.

Elles nous baladent des années 60 à nos jours, de la Motown à Liverpool, en passant du Funk à l’électro, du Rock au RNB, de la Pop à la Soul.

Leurs arrangements détournent les morceaux mais jamais les danseurs, entraînés par ces standards revisités. https://acousticladyland.wixsite.com/website https://fr-fr.facebook.com/acousticladylandfolk/ *

vendredi 26 novembre – 20h30 à 23h30

