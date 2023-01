Aux portes de l’enfer « Évènement » Brasparts Brasparts Brasparts Catégories d’Évènement: Brasparts

Finistère

Aux portes de l’enfer « Évènement » Brasparts, 6 mai 2023, Brasparts Brasparts. Aux portes de l’enfer « Évènement » Brasparts Finistère

2023-05-06 – 2023-05-06 Brasparts

Finistère Brasparts L’association « Yeun Élez – Aux portes de l’enfer » annonce du reuz dans le bourg le jour de la saint Prudence… Alors prudence, vous pourriez avoir des surprises ! +33 6 80 61 61 63 Brasparts

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Brasparts, Finistère Autres Lieu Brasparts Adresse Brasparts Finistère Ville Brasparts Brasparts lieuville Brasparts Departement Finistère

Brasparts Brasparts Brasparts Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brasparts-brasparts/

Aux portes de l’enfer « Évènement » Brasparts 2023-05-06 was last modified: by Aux portes de l’enfer « Évènement » Brasparts Brasparts 6 mai 2023 Brasparts Brasparts, Finistère finistère

Brasparts Brasparts Finistère