Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe AUX PLUS ADULTES QUE NOUS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

AUX PLUS ADULTES QUE NOUS Le Mans, 7 mars 2022, Le Mans. AUX PLUS ADULTES QUE NOUS Les Quinconces et L’Espal 4 Place des Jacobins Le Mans

2022-03-07 20:00:00 – 2022-03-09 Les Quinconces et L’Espal 4 Place des Jacobins

Le Mans Sarthe Une jeune fille rêveuse et spontanée décide un jour de rédiger une lettre aux plus adultes qu’elle pour leur demander de la boucler. C’est vrai, quoi, à la fin : ces adultes qui prétendent tout savoir deviennent muets comme des carpes dès qu’il faut se remuer le train ; alors, autant qu’ils se taisent tout à fait… La grisaille des écailles +33 2 43 50 21 50 https://www.quinconces-espal.com/la-saison/aux-plus-adultes-que-nous_2 Une jeune fille rêveuse et spontanée décide un jour de rédiger une lettre aux plus adultes qu’elle pour leur demander de la boucler. C’est vrai, quoi, à la fin : ces adultes qui prétendent tout savoir deviennent muets comme des carpes dès qu’il faut se remuer le train ; alors, autant qu’ils se taisent tout à fait… Les Quinconces et L’Espal 4 Place des Jacobins Le Mans

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Les Quinconces et L'Espal 4 Place des Jacobins Ville Le Mans lieuville Les Quinconces et L'Espal 4 Place des Jacobins Le Mans