Venez découvrir comment sublimer votre intérieur avec le bois ! Découvrez également les créations en bijouterie d’Élisabeth HANS. AUX PLAISIRS DES SIECLES, 28 mars 2023, Clermont-Ferrand.

Notre métier recèle de nombreuses facettes et évolue en permanence. C’est le public qui nous fait évoluer par sa demande.

Nous proposons de montrer des réalisations où d’autres matériaux s’invitent avec le bois : le verre, le métal, la céramique, la résine, les pierres semi précieuse etc.

Les possibilités dans les aménagements nous permettent de s’adapter aux besoins des clients plutôt que le client se contente et s’adapte à ce qu’il trouve.

Aussi, avec des croquis et des exemples de réalisations, nous allons sensibiliser le public à cette approche de l’agencement de son intérieur.

Toute réalisation est tracée au réel avant d’entrer en fabrication. Cette étape est importante car sur le tracé tous les détails de fabrication apparaissent : section des bois, assemblages. Si des chantournements (courbes) sont présents, l’équilibre est donné à l’étape du plan au réel, les proportions sont maitrisées sur le tracé, etc. Cette étape met en place tout le reste de la fabrication et nous expliquerons pourquoi il est nécessaire d’y consacrer le temps nécessaire.

Le week-end sera ponctué de démonstrations qui seront relayées sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram.

Entrée libre et gratuite pour tous.

AUX PLAISIRS DES SIECLES 41 RUE DU PORT 63000 CLERMONT FERRAND Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.meubles-cosson.com »}] https://www.facebook.com/meublecosson.auxplaisirsdessiecles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T10:00:00+02:00 – 2023-03-28T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

ebeniste ébénisterie

Meubles COSSON