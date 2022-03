Aux Pieds du Vercors – Journées européennes des Métiers d’Art Chatuzange-le-Goubet Chatuzange-le-Goubet Catégories d’évènement: Chatuzange-le-Goubet

Chatuzange-le-Goubet Drôme Chatuzange-le-Goubet Benjamin Pitsi – Bottier main, fabricant de chaussures pour les hommes et les femmes

Démonstrations de couture main et patronage.

Visite par groupe de 4 pers. +33 6 78 26 59 43 Cordonnerie Aux Pieds du Vercors 214 Rue Antoine Blache Chatuzange-le-Goubet

