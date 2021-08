Aux origines du vignoble aubois Maison de champagne Drappier, 18 septembre 2021, Urville.

Aux origines du vignoble aubois

Maison de champagne Drappier, le samedi 18 septembre à 14:00

### Visitez les caves et assistez à une conférence sur le rôle essentiel de l’Abbaye de Clairvaux dans l’expansion de la viticulture en Champagne méridionale. Depuis le Haut Moyen Âge, les évêchés et les monastères possèdent des vignobles. Pour la messe, pour l’hospitalité et pour se fortifier. Les abbayes cisterciennes entretenaient directement leurs vignes et produisaient elles-mêmes leurs vins. C’est ainsi que Clairvaux, dès sa fondation, posséda des vignes sur le coteau bien exposé qui borde son mur de clôture Nord. Si la viticulture fut développée par les Comtes de Champagne qui ont mené une politique économique active caractérisée par les foires de Champagne, ce sont surtout les archives de Clairvaux qui témoignent du rôle de l’abbaye de Clairvaux dans l’expansion de la viticulture. Pendant les Xlle et XIlle siècles, Clairvaux connut un essor économique considérable, comme plusieurs abbayes bourguignonnes créatrices de crus célèbres aujourd’hui. L’abbaye contrôla notamment un vaste domaine viticole réparti sur toute la région, à partir de plusieurs grands celliers viticoles (Baroville et Colombé-le-Sec) ainsi que de nombreuses caves (Fraville, Urville, etc.). Au point de faire commerce de ses vins.

Gratuit. Sur inscription. Visite des caves à partir de 14h, conférence à 15h. Maximum 100 places disponibles.

Visitez les caves et assistez à une conférence sur le rôle essentiel de l’Abbaye de Clairvaux dans l’expansion de la viticulture en Champagne méridionale.

Maison de champagne Drappier Rue des Vignes, 10200 Urville Urville Aube



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00