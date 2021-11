Roques Le Moulin Roques - Tiers lieu culturel Haute-Garonne, Roques Aux origines du monde – Cie Sputnik Le Moulin Roques – Tiers lieu culturel Roques Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le Moulin Roques – Tiers lieu culturel, le samedi 22 janvier 2022 à 17:28

Trois histoires racontés issus d’une recherche et d’une interprétation de contes traditionnels Inuits, récoltés au Groenland et dans différents livres de contes et recueils anthropologiques. Venez découvrir ces récits bien au chaud, mais n’oubliez pas votre couverture… Les icebergs ne sont pas loin ! Racontés par Léoma Raievski, comédienne, conteuse Accompagné d’une Sansula : instrument hybride entre le piano à pouce et le tambour traditionnel

Gratuit – Jauge limitée

A 17h28, pendant les nuits d’hiver, il est de tradition au Groenland de s’asseoir ensemble pour se raconter des histoires, se rappeler les origines du monde, les exploits sur la banquise et rire. Le Moulin Roques – Tiers lieu culturel 14 avenue de la Gare 31120 Roques Roques Haute-Garonne

2022-01-22T17:28:00 2022-01-22T18:18:00

