Buzancy Ardennes Buzancy Le 2 juillet 2022 à 18hVenez découvrir l’Histoire du Château d’Augeard au travers d’un spectacle, familial, comique, loufoque et improvisé par une drôle d’équipe artistique !Possibilité de transport pour 2€ aller-retour pour les habitants de la Communauté de Communes de l’Argonne-Ardennaise. Réservation auprès du FJEPCS au 03 24 30 99 61Spectacle créé avec le soutien de la Drac Grand Est, du Département des Ardennes et de la Communauté de Communes de l’Argonne-Ardennaise. orga.bronca@gmail.com +33 6 66 91 09 51 https://www.facebook.com/BRONCAstreetart Buzancy

