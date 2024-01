Aux origines des muséums : les cabinets de curiosité Médiathèque Violette Leduc Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 16h00 à 17h15

.Tout public. gratuit

Initialement destinés à une élite, les cabinets de curiosité formèrent peu à peu les noyaux d’authentiques musées ou muséums accessibles par tous.

Une conférence de Florent Planchet, historien de l’art, programmée

dans le cadre de « Trésors à prendre », le cycle en histoire de l’art de

la médiathèque Violette Leduc.

Aux origines des muséums : les cabinets de curiosité. Exposant les plus rares produits des règnes végétal, animal et minéral, les cabinets de curiosité, originellement destinés à une élite, formèrent peu à peu les noyaux d’authentiques musées ou muséums d’histoire naturelle accessibles par tous. Cette conférence retrace l’évolution de ce processus et des collections mises en scène.

Florent Planchet. Diplômé en histoire de l’art, il

porte un regard passionné sur les rapports entre art et société. Ayant

partagé cette appétence en qualité de médiateur culturel et de

professeur, il anime aujourd’hui dans un cadre associatif des

conférences au sein de résidences médicalisées, en plus d’ateliers

d’initiation à l’histoire de l’art à la Maison des Ensembles, centre

d’animation du 12e arrondissement de Paris. Il est aussi le nouveau

conférencier de « Trésors à prendre », le cycle dédié à l’histoire de

l’art de la médiathèque Violette Leduc.

Gratuit sur réservation : mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

Domaine public Cabinet de curiosité. Domenico Remps (1620-1669)