AUX ORIGINES DES JEUX – Exposition Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck, samedi 1 juin 2024.

AUX ORIGINES DES JEUX – Exposition Culture & Sport en Grand Est 1 juin – 30 septembre Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-09-30T10:00:00+02:00 – 2024-09-30T17:00:00+02:00

L’exposition reviendra sur l’origine des Jeux célébrés tous les quatre ans, depuis 776 avant J.-C., à Olympie, en l’honneur de Zeus et qui comprenaient non seulement des épreuves sportives, mais aussi des concours musicaux et littéraires. Cette exposition sera agrémentée d’objets archéologiques.

Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman, 57200 Bliesbruck Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est Dans la vallée de la Blies, à la frontière franco-allemande, le Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim présente les résultats de fouilles portant principalement sur les périodes celte et gallo-romaine. Plongez dans le passé en visitant la reconstitution de la tombe de la Princesse de Reinheim, une des sépultures celtes les plus riches d'Europe. Visitez les thermes gallo-romains pour comprendre le rituel du bain.

Face aux thermes, sur le forum, battait le cœur de la petite ville antique et de ses deux quartiers artisanaux et commerciaux. À proximité, une immense villa, avec des bâtiments de production agricole et la résidence du maître, permettait d’alimenter la ville.

Découvrez, dans les espaces d'exposition, les outils et créations des artisans romains, les produits exotiques importés, l'intérieur de la maison romaine, les trésors enfouis, les outils agricoles et les décors monumentaux.