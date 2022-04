Aux origines des hameaux cévenols Aujac Aujac, 8 mai 2022, AujacAujac.

Aux origines des hameaux cévenols Aujac Aujac

2022-05-08 – 2022-05-08

Aujac Gard Aujac Gard

Aujac

Mieux comprendre les origines de nos hameaux en Hautes Cévennes, c’est le but de cette journée à thème organisée par l’association Les Fous de la Sogne.Lors de cet évènement, nous parcourrons ensemble différents hameaux de la commune d’Aujac pour analyser et interpréter les premières implantations humaines sur le territoire.L’Association s’attache à bâtir un château médiéval selon les techniques ancestrales sur les hauteurs d’Aujac. Ils connaissent donc parfaitement l’Histoire et la richesse du bâti cévenol et sont toujours heureux de faire partager leurs connaissances au plus grand nombre.C’est Frédéric Dussaud, agent du patrimoine et surtout attaché à son patrimoine cévenol, qui va nous accompagner tout au long de cette journée de découverte.*Infos pratiques :- Rendez-vous le dimanche 08 Mai 2022- Où? : Aujac, le rendez-vous est pris sur la place de l’église- Quand? : De 10h00 à 14h00- Places limitées à 30 personnes- Tarif : 15 € par personne- Réservation nécessaire- Informations complémentaires et réservations par téléphone au 07 77 05 66 83

+33 7 77 05 66 83

Droits gérés

Aujac Aujac

dernière mise à jour : 2022-04-28 par