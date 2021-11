Paris Société de législation comparée Paris Aux origines de l’opposition entre système de common law et droit codifié Société de législation comparée Paris Catégorie d’évènement: Paris

### Présentation Conférence autour de la publication de l’ouvrage de Sylvain Soleil, professeur à l’Université de Rennes 1 : [**_Aux origines de l’opposition entre systèmes de common law et de droit codifié : les controverses anglo-américaines des années 1820-1835._**](https://iode.univ-rennes1.fr/actualites/aux-origines-de-lopposition-entre-systeme-de-common-law-et-droit-codifie) Présentation et discussion de l’ouvrage avec Olivier Descamps et Nicolas Cornu Thénard, professeurs à l’Université Paris II Panthéon-Assas. ### Voir la vidéo [Voir la vidéo de Sylvain Soleil](https://www.youtube.com/watch?v=VYjj7WlwuNs). ### Inscription La conférence est gratuite et accessible sur inscription, dans la limite des places disponibles. Elle pourra également être suivie en visioconférence ; un lien de connexion sera transmis après inscription. **Contact :** Emmanuelle Bouvier [[emmanuelle.bouvier@legiscompare.com](mailto:emmanuelle.bouvier@legiscompare.com)](mailto:emmanuelle.bouvier@legiscompare.com). Sylvain Soleil, professeur à l’Université de Rennes 1, présentera son dernier ouvrage lors d’une conférence le 22 novembre 2021. Société de législation comparée 28 rue Saint-Guillaume, 75007 Paris Paris Quartier Saint-Thomas-d’Aquin

