Aux origines de la mémoire juive du génocide Mémorial de la Shoah, 5 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 5 septembre 2021

de 14h30 à 16h

gratuit

Dans le cadre du Festival Les Traversées du Marais À l’occasion de la parution de “Pleurons-les. Les Juifs de Paris et la commémoration de la Shoah (1944-1967)”, de Simon Perego, préface de Claire Andrieu, Champ Vallon, 2020. Le monde juif, dans sa relation avec la Shoah, ne s’est pas muré dans le silence jusqu’au procès Eichmann (1961) ou la guerre des Six Jours (1967). Si la transmission interfamiliale a été difficile, un large éventail d’initiatives a été mené dès l’automne 1944 par différents groupes sociopolitiques pour commémorer la mémoire des victimes du génocide. Malgré l’appel à l’unité, ces commémorations pionnières se définissent avant tout par leur fragmentation et leur conflictualité dans un contexte marqué par la guerre froide. En présence de l’auteur, Laura Hobson Faure, professeur en histoire contemporaine, chaire de l’histoire des mondes juifs contemporains, université Paris 1, et Constance Pâris de Bollardière, historienne et responsable d’archives, The American University of Paris. Animée par Sébastien Ledoux, chercheur en histoire contemporaine à l’Université Paris 1, Centre d’histoire sociale des mondes contemporains. Animations -> Conférence / Débat Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier Paris 75004

