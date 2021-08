Faux Salle communale de la mairie FAUX, Marne Aux origines de Faux-Fresnay : récit des récentes découvertes archéologiques sur le village Salle communale de la mairie Faux Catégories d’évènement: FAUX

### Venez découvrir les résultats de la fouille archéologique réalisée par l’Inrap à Faux-Fresnay en 2018 et 2019. Le vendredi 17 septembre 2021 à 19h, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Vincent Riquier, archéologue à l’Inrap, partagera les analyses menées sur les vestiges archéologiques découverts à Faux-Fresnay en 2018-2019, en amont de la construction d’un poste électrique RTE-Enedis. Venez découvrir comment ces fouilles précisent l’histoire des communautés paysannes qui ont vécu au bord de la vallée du Salon, durant l’âge du Bronze et l’âge du Fer, de 1350 à 250 avant notre ère.

Gratuit. Entrée libre. Respect des consignes sanitaires en vigueur.

