eglise st martin croix, le samedi 5 février 2022 à 10:30

Des fouilles archéologiques menées dans les années 1960 ont confirmé les origines très anciennes de la ville de Croix. En quelques siècles, Croix passe du stade de quelques terres agricoles à celui d’un village organisé autour d’une église, et ordonné par un seigneur au XIe siècle. Peu peuplée, repliée sur elle-même, avec une population principalement agricole, la ville va connaître une extension au XIXe siècle durant la révolution industrielle. Ce circuit vous invite à découvrir l’histoire de la ville à travers son patrimoine d’exception.

8€/6,50€/ gratuit – de 12 ans

2022-02-05T10:30:00 2022-02-05T12:00:00

