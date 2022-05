Aux Marais – Fête de l’âne et des traditions 2022 Aux Marais Aux Marais Catégories d’évènement: 60000

Aux Marais

Aux Marais – Fête de l’âne et des traditions 2022 Aux Marais, 5 juin 2022, Aux Marais. Aux Marais – Fête de l’âne et des traditions 2022 Aux Marais

2022-06-05 – 2022-06-05

Aux Marais 60000 Aux Marais 0 Le Comité des Fêtes de Aux Marais, associé à la Municipalité, organise cet événement depuis 2003. Cette manifestation festive et touristique, très importante en Picardie, attire lors de chaque édition plus de 15 000 visiteurs. Elle réunit les passionnés d’ânes et de mules mais aussi les amateurs des traditions rurales. 130 Ânes et Mules réunis Le monde des ânes est plus que jamais mis à l’honneur lors de cette manifestation. Cent trente ânes et mules de près de vingt races sont rassemblés pour le plaisir des yeux. Le traditionnel défilé des ânes dans tout le village permet d’admirer leur beauté et d’applaudir les âniers. Des concours de beauté et des démonstrations (gymkhana et travaux agricoles) sont également des incontournables de cette belle journée. Des promenades en attelage ou à dos d’âne sont proposés dans le village pour le bonheur des plus petits. Tentez votre chance au traditionnel “jeu de l’ânon”. Il consiste à deviner le poids exact du petit. Un gagnant sera désigné en fin de journée. Plus d’infos sur : https://www.auxmaraisfetelaneetlestraditions.fr/f%C3%AAte Chiens interdits sur la manifestation sauf les chiens guide d’aveugle et d’assistance 18 hectares de parkings gratuits. Aire de Camping-car gratuite. Le Comité des Fêtes de Aux Marais, associé à la Municipalité, organise cet événement depuis 2003. Cette manifestation festive et touristique, très importante en Picardie, attire lors de chaque édition plus de 15 000 visiteurs. Elle réunit les passionnés d’ânes et de mules mais aussi les amateurs des traditions rurales. 130 Ânes et Mules réunis Le monde des ânes est plus que jamais mis à l’honneur lors de cette manifestation. Cent trente ânes et mules de près de vingt races sont rassemblés pour le plaisir des yeux. Le traditionnel défilé des ânes dans tout le village permet d’admirer leur beauté et d’applaudir les âniers. Des concours de beauté et des démonstrations (gymkhana et travaux agricoles) sont également des incontournables de cette belle journée. Des promenades en attelage ou à dos d’âne sont proposés dans le village pour le bonheur des plus petits. Tentez votre chance au traditionnel “jeu de l’ânon”. Il consiste à deviner le poids exact du petit. Un gagnant sera désigné en fin de journée. Plus d’infos sur : https://www.auxmaraisfetelaneetlestraditions.fr/f%C3%AAte Chiens interdits sur la manifestation sauf les chiens guide d’aveugle et d’assistance 18 hectares de parkings gratuits. Aire de Camping-car gratuite. comitedesfetesauxmarais@gmail.com +33 7 87 95 90 92 https://www.auxmaraisfetelaneetlestraditions.fr/ Le Comité des Fêtes de Aux Marais, associé à la Municipalité, organise cet événement depuis 2003. Cette manifestation festive et touristique, très importante en Picardie, attire lors de chaque édition plus de 15 000 visiteurs. Elle réunit les passionnés d’ânes et de mules mais aussi les amateurs des traditions rurales. 130 Ânes et Mules réunis Le monde des ânes est plus que jamais mis à l’honneur lors de cette manifestation. Cent trente ânes et mules de près de vingt races sont rassemblés pour le plaisir des yeux. Le traditionnel défilé des ânes dans tout le village permet d’admirer leur beauté et d’applaudir les âniers. Des concours de beauté et des démonstrations (gymkhana et travaux agricoles) sont également des incontournables de cette belle journée. Des promenades en attelage ou à dos d’âne sont proposés dans le village pour le bonheur des plus petits. Tentez votre chance au traditionnel “jeu de l’ânon”. Il consiste à deviner le poids exact du petit. Un gagnant sera désigné en fin de journée. Plus d’infos sur : https://www.auxmaraisfetelaneetlestraditions.fr/f%C3%AAte Chiens interdits sur la manifestation sauf les chiens guide d’aveugle et d’assistance 18 hectares de parkings gratuits. Aire de Camping-car gratuite. Fête de l’Âne et des traditions

Aux Marais

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 60000, Aux Marais Autres Lieu Aux Marais Adresse Ville Aux Marais lieuville Aux Marais Departement 60000

Aux Marais Aux Marais 60000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aux-marais/

Aux Marais – Fête de l’âne et des traditions 2022 Aux Marais 2022-06-05 was last modified: by Aux Marais – Fête de l’âne et des traditions 2022 Aux Marais Aux Marais 5 juin 2022 60000 Aux Marais

Aux Marais 60000