2022-09-24 – 2022-09-24 . La médiathèque de Nogent-sur-Oise propose une fois par mois des moments conviviaux d’échanges entre bibliothécaires et lecteurs autour de coups de cœur littéraires. Entrée libre, gratuit

Renseignement à la médiathèque Maurice Schumann

03 44 66 60 44

mediatheque@nogentsuroise.fr Ville de Nogent-sur-Oise dernière mise à jour : 2023-03-30 par

