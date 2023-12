Exposition Artisanale, Les Ateliers de l’Aiguillerie Aux Jacobins Saint-Sever, 10 août 2024, Saint-Sever.

Saint-Sever Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 14:30:00

fin : 2024-08-18 20:00:00

Cette année près de 50 artisans d’art et artistes devaient présenter leur travail au public. Retrouvez ces artisans chez eux !.

Cette manifestation, organisée bénévolement par notre association, reste le haut-lieu de l’artisanat en pays Gascon.

Vous aimez le cuir, la poterie, les bijoux et autres objets de décorations, alors ne ratez pas le rendez-vous où le savoir-faire se conjugue à l’envie !

Aux Jacobins rue du Général Lamarque

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



