Spectacle comédie musicale « Mon fils prépare la Star Ac » Aux Jacobins Saint-Sever, 2 décembre 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

Comédie musicale « Mon fils prépare la Star Ac » organisée par les associations « Sol Y Alegria » et « Les Anges Gardiens » au profit de l’association « Un coup de main pour Antho ».

Venez nombreux !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Aux Jacobins Rue du Général Lamarque

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Musical comedy « Mon fils prépare la Star Ac » organized by the associations « Sol Y Alegria » and « Les Anges Gardiens » to benefit the association « Un coup de main pour Antho ».

Come one, come all!

Musical « Mon fils prépare la Star Ac » organizado por las asociaciones « Sol Y Alegria » y « Les Anges Gardiens » a beneficio de la asociación benéfica « Un coup de main pour Antho ».

¡Venga uno, vengan todos!

Das Musical « Mon fils prépare la Star Ac » wird von den Vereinen « Sol Y Alegria » und « Les Anges Gardiens » zugunsten des Vereins « Un coup de main pour Antho » organisiert.

Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-11-22 par Landes Chalosse