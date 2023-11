Concert de l’Harmonie du Cap de Gascogne Aux Jacobins Saint-Sever, 25 novembre 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

L’Harmonie du Cap de Gascogne propose un concert intitulé : « Si la Magie s’écoutait ». Venez nombreux !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 22:30:00. .

Aux Jacobins Rue du Général Lamarque

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Harmonie du Cap de Gascogne proposes a concert entitled: « Si la Magie s’écoutait ». Come one, come all!

La Harmonie du Cap de Gascogne organiza un concierto titulado « Si la Magie s’écoutait ». ¡Venga uno, vengan todos!

Die Harmonie du Cap de Gascogne veranstaltet ein Konzert mit dem Titel: « Si la Magie s’écoutait ». Kommen Sie zahlreich!

