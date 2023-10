Galerie des Arts : exposition Aux Jacobins Saint-Sever, 14 octobre 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

La Galerie des Arts expose les œuvres de Marie-Claude Tauzin, Marie-France Duthil et Danielle Tauzia.

2023-10-14 fin : 2023-10-22 18:30:00. EUR.

Aux Jacobins Rue Lamarque

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Galerie des Arts exhibits works by Marie-Claude Tauzin, Marie-France Duthil and Danielle Tauzia

La Galerie des Arts expone la obra de Marie-Claude Tauzin, Marie-France Duthil y Danielle Tauzia

Die Galerie des Arts stellt die Werke von Marie-Claude Tauzin, Marie-France Duthil und Danielle Tauzia aus

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Chalosse Tursan