Cinéma en plein air Aux Jacobins Saint-Sever, 29 août 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

Du cinéma en plein air, au milieu des Jacobins, c’est une occasion à ne pas manquer !

Le cinéma Média 7 se déplace, hors de ses murs dans l’abbaye bénédictine, pour rejoindre la cour du cloître des Jacobins, original et sympathique !.

2023-08-29 fin : 2023-08-29 . .

Aux Jacobins rue Lamarque

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Open-air cinema, in the middle of the Jacobins, is an opportunity not to be missed!

The Média 7 cinema moves outside its walls in the Benedictine abbey to the courtyard of the Jacobins cloister, original and friendly!

¡El cine al aire libre en el centro de los Jacobinos es una oportunidad que no debe perderse!

El cine Média 7 se traslada fuera de sus muros de la abadía benedictina, al patio del claustro de los Jacobinos, ¡original y simpático!

Kino unter freiem Himmel, inmitten der Jakobiner, das ist eine Gelegenheit, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Das Kino Média 7 verlagert sich außerhalb seiner Mauern in der Benediktinerabtei in den Innenhof des Jakobinerklosters, originell und sympathisch!

Mise à jour le 2023-06-14 par Landes Chalosse