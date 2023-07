Yoga au coeur du Patrimoine Aux jacobins Saint-Sever, 13 juillet 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

Venez méditer dans le Musée des Jacobins pour une initiation au yoga avec une professionnelle. Cette séance vous permet de découvrir et ressentir les lieux différemment : bien être, relation à l’environnement, à soi et aux autres.

tapis non fourni, dès 16 ans,.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 11:00:00. EUR.

Aux jacobins

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and meditate in the Musée des Jacobins for an introduction to yoga with a professional. This session allows you to discover and experience the place in a different way: well-being, relationship to the environment, to yourself and to others.

mats not supplied, age 16 and up,

Venga a meditar al Museo de los Jacobinos para una iniciación al yoga con un profesional. Esta sesión le permitirá descubrir y vivir el lugar de otra manera: bienestar, relación con el entorno, consigo mismo y con los demás.

no se proporcionan esterillas, a partir de 16 años,

Meditieren Sie im Musée des Jacobins bei einer Yoga-Einführung mit einer Fachkraft. Diese Sitzung ermöglicht es Ihnen, den Ort anders zu entdecken und zu empfinden: Wohlbefinden, Beziehung zur Umgebung, zu sich selbst und zu anderen.

matte nicht bereitgestellt, ab 16 Jahren,

