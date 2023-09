Visite « Monstrueuse d’Halloween » au musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne Aux Jacobins rue Lamarque Saint-Sever, 24 octobre 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

Frissonnez de plaisir ! le musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne renferme des créatures en tout genre.

Pour Halloween, enfilez votre costume et venez rencontrer ces monstres en famille. Jeux et ateliers vous permettront de les amadouer…

A partir de 7 ans – 25 p. max. sur réservation..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . EUR.

Aux Jacobins rue Lamarque Musée art et histoire Cap de Gascogne

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Cap de Gascogne Museum of Art and History is home to creatures of all kinds

For Halloween, put on your costume and come meet these monsters with your family. Games and workshops will allow you to tame them..

From 7 years old – 25 p. max. on reservation.

El Museo de Arte e Historia de Cap de Gascogne alberga criaturas de todo tipo.

Para Halloween, ponte tu disfraz y ven a conocer a estos monstruos en familia. Juegos y talleres le ayudarán a domesticarlos…

A partir de 7 años – 25 p. máx. previa reserva.

Erschaudern Sie vor Vergnügen! Das Museum für Kunst und Geschichte am Kap der Gascogne beherbergt Kreaturen aller Art

Ziehen Sie zu Halloween Ihr Kostüm an und treffen Sie mit Ihrer Familie auf diese Monster. Spiele und Workshops helfen Ihnen, sie zu besänftigen..

Ab 7 Jahren – max. 25 P. auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-02 par Landes Chalosse