Dans le cadre du festival Aux Heures d’Eté, des concerts impromptus ont lieu dans le Parc de la Gaudinière le mercredi 7 juillet à 16h et à 18h. Les concerts durent une trentaine de minutes. Stradivaria est un octuor à vents, ils vont interpréter leurs Sérénades d’été, un répertoire classique du 18e siècle adapté au plein air.

Entrée libre

2021-07-07T16:00:00 2021-07-07T16:30:00;2021-07-07T18:00:00 2021-07-07T18:30:00

