Nantes Parc de la Gaudinière Loire-Atlantique, Nantes Aux Heures d’Eté: Cinéma plein air au Parc de la Gaudinière (gratuit) Parc de la Gaudinière Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Aux Heures d’Eté: Cinéma plein air au Parc de la Gaudinière (gratuit) Parc de la Gaudinière, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Nantes. Aux Heures d’Eté: Cinéma plein air au Parc de la Gaudinière (gratuit)

Parc de la Gaudinière, le mercredi 14 juillet à 22:30

Dans le cadre du festival Aux Heures d’Eté, une séance de cinéma plein air a lieu dans le Parc de la Gaudinière le mercredi 14 juillet de 22:30 à 23:55. Le public est invité à venir dès 20h pour prendre l’apéritif ou faire un pique-nique. Road-movie loufoque, Crash Test Aglaé est une comédie française qui raconte l’histoire d’une jeune ouvrière qui apprend la délocalisation sauvage de l’usine où elle travaille, en Inde. Elle décide de se rendre en Inde pour garder son boulot.

Entrée libre

Projection de « Crash Test Aglaé » d’Eric Gravel dans le Parc de la Gaudinière le mercredi 14 juillet à 22h30. Parc de la Gaudinière Rue Diane, Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T22:30:00 2021-07-14T23:55:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc de la Gaudinière Adresse Rue Diane, Nantes Ville Nantes lieuville Parc de la Gaudinière Nantes