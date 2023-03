« AUX GRÉS DE MONTPELLIER » BALADE GASTRONOMIQUE, 14 mai 2023, Montpellier .

« AUX GRÉS DE MONTPELLIER » BALADE GASTRONOMIQUE

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

2023-05-14 – 2023-05-14

Montpellier

Hérault

28 EUR La balade gastronomique aux Grés de Montpellier fête ses 10 ans revient le dimanche 14 mai 2023 pour le plus grand bonheur des épicuriens.

Un itinéraire pédestre au cœur de Montpellier. A chaque étape, un accord mets et vins, signé Grés de Montpellier et Chefs d’Oc vous sera proposé. Un rendez-vous épicurien incontournable, alliant vins, gastronomie et patrimoine, avec de belles surprises en perspective pour célébrer les 10 ans de la balade !

Pour l’occasion, les vignerons vous ont concoctés un itinéraire pédestre de 6km au départ du Château de Flaugergues sur le thème « Montpellier, remonter le temps » en y intégrant des folies Montpelliéraines modernes et anciennes mais aussi de hauts lieux culturels que sont la faculté de médecine ou le M.O.C.O.

En perpétuelle évolution, notre capitale: Montpellier, ne cesse d’accueillir des projets architecturaux toujours plus avant-gardistes, faisant la singularité de la ville qui sait allier l’ancien et le contemporain.

L’architecture mais aussi l’Art seront donc mis à l’honneur au cours de cette balade dont le menu sera spécialement signé par les Chefs d’Oc (Richard Just, Charles Fontès, Eric Cellier, Clément Gély, Gérard Cabiron, Jacques Mazerand, Thomas Réa) ainsi que la talentueuse cheffe du restaurant Le Folia, Léa Roque.

Le tout exécuté et orchestré par le traiteur Grand.

Au fil des étapes qui jalonnent le parcours, c’est un véritable menu gastronomique qui sera décliné autour de l’appellation Languedoc et Languedoc Grés de Montpellier

avec en exclusivité, des lieux insolites du patrimoine montpelliérain qui s’ouvrent à vous.

Un rendez-vous incontournable pour les épicuriens alliant vin, gastronomie et patrimoine au coeur de Montpellier, avec de belles surprises en perspectives… culinaires et culturelles dont notamment la découverte de différentes expositions.

Une escapade qui promet un savoureux moment de découvertes et de partage en compagnie des vignerons de l’appellation

Horaires de départ entre 09h15 et 14h00 (créneau toutes les 15 minutes)

L’itinéraire pédestre s’étend sur presque 6km et nécessite des chaussures de marche adaptées. La parcours n’est pas adapté pour les poussettes et fauteuils roulants.

info@coteaux-languedoc.com

Montpellier

