“AUX GRÉS DE MONTPELLIER” BALADE GASTRONOMIQUE Montpellier, 8 mai 2022, Montpellier.

“AUX GRÉS DE MONTPELLIER” BALADE GASTRONOMIQUE Montpellier

2022-05-08 – 2022-05-08

Montpellier Hérault

68 68 EUR La balade gastronomique aux Grés de Montpellier revient le dimanche 08 mai 2022 pour le plus grand bonheur des épicuriens.

Cette nouvelle édition se déroulera sur le site exceptionnel de la réserve du Lez, classé Natura 2000, depuis le Parc Méric jusqu’au domaine de la Valette et le Parc de Lunaret.

L’occasion d’allier vin, gastronomie et découverte du patrimoine en plein coeur de Montpellier.

Vous pourrez ainsi découvrir et contempler un verre à la main, les richesses insoupçonnées de notre patrimoine culturel nichées dans un site paysager remarquable.

Au fil des six étapes qui jalonnent le parcours ponctué d’animations, c’est un véritable menu gastronomique qui sera décliné autour de l’appellation AOC Languedoc et Languedoc Grés de Montpellier.

Une escapade qui promet un savoureux moment de découvertes et de partage en compagnie des vignerons de l’appellation.

INFOS ET RÉSERVATION :

Sur le site web de l’événement

Horaires de départ entre 09h45 et 14h00 (créneau toutes les 15 minutes)

L’itinéraire pédestre s’étend sur presque 6km et nécessite des chaussures de marche adaptées. La parcours n’est pas adapté pour les poussettes et fauteuils roulants.

info@coteaux-languedoc.com

Montpellier

