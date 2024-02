« AUX GRÉS DE MONTPELLIER » BALADE GASTRONOMIQUE Montpellier, dimanche 12 mai 2024.

« AUX GRÉS DE MONTPELLIER » BALADE GASTRONOMIQUE Montpellier Hérault

La balade gastronomique aux Grés de Montpellier revient le dimanche 12 mai 2024 pour le plus grand bonheur des épicuriens.

La balade gastronomique aux Grés de Montpellier revient le dimanche 12 mai 2024 pour le plus grand bonheur des épicuriens.

Un itinéraire pédestre au cœur de Montpellier. A chaque étape, un accord mets et vins, signé Grés de Montpellier et Chefs d’Oc vous sera proposé. Un rendez-vous épicurien incontournable, alliant vins, gastronomie et patrimoine, avec de belles surprises en perspective !

Plus d’informations à venir .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12

fin : 2024-05-12

1744 Avenue Albert Einstein

Montpellier 34000 Hérault Occitanie info@coteaux-languedoc.com

L’événement « AUX GRÉS DE MONTPELLIER » BALADE GASTRONOMIQUE Montpellier a été mis à jour le 2024-02-05 par OT MONTPELLIER