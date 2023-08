Plantes sauvages et champignons Aux GAZERIERS (Route de Veauce) Sussat, 16 septembre 2023, Sussat.

Sussat,Allier

La botanique s’invite à Sussat durant les Journées du Patrimoine.

Conférences, village d’exposants et artisans locaux, expositions, ateliers, restauration, buvette, …

Organisé par Sussat Animation, en partenariat avec le Musée Lecoq de Clermont-Fd..

2023-09-16 fin : 2023-09-17

Aux GAZERIERS (Route de Veauce) Route de Veauce

Sussat 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Botany invites itself to Sussat during the Journées du Patrimoine.

Conferences, village of exhibitors and local craftsmen, exhibitions, workshops, food and drink, etc

Organized by Sussat Animation, in partnership with the Musée Lecoq, Clermont-Fd.

La botánica cobra protagonismo en Sussat durante las Jornadas del Patrimonio.

Conferencias, pueblo de expositores y artesanos locales, exposiciones, talleres, comida y bebida, etc

Organizadas por Sussat Animation, en colaboración con el Museo Lecoq de Clermont-Fd.

Die Botanik ist während der Tage des Kulturerbes in Sussat zu Gast.

Vorträge, ein Dorf mit Ausstellern und lokalen Handwerkern, Ausstellungen, Workshops, Essen und Trinken, ?

Organisiert von Sussat Animation, in Partnerschaft mit dem Lecoq-Museum in Clermont-Fd.

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de tourisme Val de Sioule