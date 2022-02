AUX FRONTIÈRES DU RÉEL, PHOTOGRAPHIES SURRÉALISTES Les Douches la Galerie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

AUX FRONTIÈRES DU RÉEL, PHOTOGRAPHIES SURRÉALISTES Les Douches la Galerie, 18 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du vendredi 18 février 2022 au samedi 30 avril 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

gratuit

Les Douches la Galerie a le plaisir de présenter Aux frontières du réel, une exposition collective interrogeant la place du médium photographique dans les pratiques surréalistes de la fin des années vingt aux années cinquante. Présentant le travail de 12 artistes, elle rassemble une quarantaine de tirages photographiques qui explorent l’étrangeté dans un corps fragmenté, un objet banal ou un paysage oublié. Avec des œuvres de :

Denise Bellon, Ruth Bernhard, Pierre Boucher, Marc Foucault, Philippe Halsman, Lucien Lorelle, Pierre Molinier, Jean Painlevé, Willy Ronis, André Steiner, Val Telberg et Raoul Ubac Les Douches la Galerie 5, rue Legouvé Paris 75010 Contact : https://www.lesdoucheslagalerie.com/ Expo

Date complète :

2022-02-18T14:00:00+01:00_2022-02-18T19:00:00+01:00;2022-02-19T14:00:00+01:00_2022-02-19T19:00:00+01:00;2022-02-23T14:00:00+01:00_2022-02-23T19:00:00+01:00;2022-02-24T14:00:00+01:00_2022-02-24T19:00:00+01:00;2022-02-25T14:00:00+01:00_2022-02-25T19:00:00+01:00;2022-02-26T14:00:00+01:00_2022-02-26T19:00:00+01:00;2022-03-02T14:00:00+01:00_2022-03-02T19:00:00+01:00;2022-03-03T14:00:00+01:00_2022-03-03T19:00:00+01:00;2022-03-04T14:00:00+01:00_2022-03-04T19:00:00+01:00;2022-03-05T14:00:00+01:00_2022-03-05T19:00:00+01:00;2022-03-09T14:00:00+01:00_2022-03-09T19:00:00+01:00;2022-03-10T14:00:00+01:00_2022-03-10T19:00:00+01:00;2022-03-11T14:00:00+01:00_2022-03-11T19:00:00+01:00;2022-03-12T14:00:00+01:00_2022-03-12T19:00:00+01:00;2022-03-16T14:00:00+01:00_2022-03-16T19:00:00+01:00;2022-03-17T14:00:00+01:00_2022-03-17T19:00:00+01:00;2022-03-18T14:00:00+01:00_2022-03-18T19:00:00+01:00;2022-03-19T14:00:00+01:00_2022-03-19T19:00:00+01:00;2022-03-23T14:00:00+01:00_2022-03-23T19:00:00+01:00;2022-03-24T14:00:00+01:00_2022-03-24T19:00:00+01:00;2022-03-25T14:00:00+01:00_2022-03-25T19:00:00+01:00;2022-03-26T14:00:00+01:00_2022-03-26T19:00:00+01:00;2022-03-30T14:00:00+01:00_2022-03-30T19:00:00+01:00;2022-03-31T14:00:00+01:00_2022-03-31T19:00:00+01:00;2022-04-01T14:00:00+01:00_2022-04-01T19:00:00+01:00;2022-04-02T14:00:00+01:00_2022-04-02T19:00:00+01:00;2022-04-06T14:00:00+01:00_2022-04-06T19:00:00+01:00;2022-04-07T14:00:00+01:00_2022-04-07T19:00:00+01:00;2022-04-08T14:00:00+01:00_2022-04-08T19:00:00+01:00;2022-04-09T14:00:00+01:00_2022-04-09T19:00:00+01:00;2022-04-13T14:00:00+01:00_2022-04-13T19:00:00+01:00;2022-04-14T14:00:00+01:00_2022-04-14T19:00:00+01:00;2022-04-15T14:00:00+01:00_2022-04-15T19:00:00+01:00;2022-04-16T14:00:00+01:00_2022-04-16T19:00:00+01:00;2022-04-20T14:00:00+01:00_2022-04-20T19:00:00+01:00;2022-04-21T14:00:00+01:00_2022-04-21T19:00:00+01:00;2022-04-22T14:00:00+01:00_2022-04-22T19:00:00+01:00;2022-04-23T14:00:00+01:00_2022-04-23T19:00:00+01:00;2022-04-27T14:00:00+01:00_2022-04-27T19:00:00+01:00;2022-04-28T14:00:00+01:00_2022-04-28T19:00:00+01:00;2022-04-29T14:00:00+01:00_2022-04-29T19:00:00+01:00;2022-04-30T14:00:00+01:00_2022-04-30T19:00:00+01:00

LUCIEN LORELLE

