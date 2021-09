Murs-et-Gélignieux Mairie de Murs-et-Gélignieux (Ain) Ain, Murs-et-Gélignieux “Aux fours et aux moulins” Mairie de Murs-et-Gélignieux (Ain) Murs-et-Gélignieux Catégories d’évènement: Ain

le dimanche 19 septembre à Mairie de Murs-et-Gélignieux (Ain)

Les communes de Peyrieu et Murs-et-Gélignieux (Ain) mutualisent leur manifestation autour des fours et moulins, patrimoine vernaculaire qui a eu un rôle fondamental dans la vie de nos ancêtres. ————————————————————————————————————————————————————————————————- Au point de départ, au niveau de la mairie de Peyrieu le samedi (10-12h et 14-17h), vous trouverez les fiches (correspondant entre autres aux jeux), un poster et, à Peyrieu, une exposition de livres préparée par la bibliothèque municipale. Le dimanche, ce sera au niveau de la mairie de Murs-et-Gélignieux (10-12h et 14-17h). ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- Dans chaque four, vous trouverez une fiche présentant un point en rapport avec le thème (fours, pain , moulins). —————————————————————————————————————- A partir des informations collectées au fil du parcours, vous pourrez participer à un jeu. Un jeu de piste spécial enfants “Mais où est le bonnet du meunier ?” aura lieu en parallèle. Les fiches, ainsi que les réponses après les JEP, seront accessibles sur le site des communes. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– Le parcours est libre. Toutefois un fléchage spécial vélos sera mis en place, avec un circuit vert (accessible aux enfants) et une boucle rouge par Fay (dénivelé relativement fort). ————————————————————————————————————————————————————————————- Attention, le hameau de Cuchet (Murs-et-Gélignieux) n’est pas accessible en voiture. ———————————————————————————— Parcours libre et gratuit autour des fours banaux de Peyrieu et Murs-et-Gélignieux (AIN), avec possibilité de tester un circuit vélo à partir de la ViaRhôna (compter 2h30 pour les 11 fours). Mairie de Murs-et-Gélignieux (Ain) Murs-et-Gélignieux 01300 Murs-et-Gélignieux Ain

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

